Yaşamayan 22 bin CHP'linin kaydı silindi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, parti genel sekreterliğinin çalışmalarına yer verildi.

Buna göre, CHP, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sürecinde, YSK'dan aldığı seçmen kütüğü kayıtlarını, parti kayıtlarıyla karşılaştırdı.

Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden yapılan kontroller sonucunda hayatta olmadığı tespit edilen 22 bin 516 üyenin kayıtları parti kütüğünden düşürülerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili il ve ilçe başkanlıklarına bildirildi.

"Kayıtlı üyelerin, 378 bin 886'sı kadınlardan"

Bu kapsamda, üyelikten çıkarılanların en fazla olduğu illerin başında İstanbul geliyor. Listeye göre, CHP'nin İstanbul'dan 3 bin 699, İzmir'den 2 bin 355, Ankara'dan bin 553, Mersin'den 886, Adana'dan 802, Antalya'dan 700 üyesi kayıttan düşürüldü.

Yapılan güncelleme doğrultusunda ana muhalefet partisinin, 20 Nisan 2017 itibarıyla parti kütüğünde kayıtlı 1 milyon 198 bin 402 asıl üyesi bulunuyor.

Kayıtlı üyelerin, 378 bin 886'sı kadınlardan, 106 bin 519'u ise 1987 ve sonrası doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla, gençlerden oluştu. Partide, kadın üyelerin oranı yüzde 31,6 olurken, genç üyelerin oranı ise yüzde 8,9 ile kayıtlara geçti.

En az üye Bayburt'ta bulunuyor

Raporda il bazında üye sayılarına da yer verildi. Buna göre, CHP'nin en fazla üyesi 253 bin 977 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 144 bin 729 ile İzmir, 79 bin 613 ile Ankara, 44 bin 807 ile Adana, 41 bin 840 ile Antalya ve 39 bin 798 ile Mersin takip ediyor.

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il ise 372 ile Bayburt oldu. En az üye sayısında Bayburt'u 642 üye ile Hakkari izliyor.

Raporda, toplam 970 ilçeden 52'sinde u?ye sayısının 1-49 arasında kaldığı belirtildi. Listeye göre, CHP'nin, Siirt Tillo'da 1, Sivas Doğanşar'da 7, Çankırı Yapraklı ve Erzurum Köprüköy'de 9'ar üyesi bulunuyor.

Online üyelik

Online üyelik sisteminden, CHP'de 8 Temmuz 2014'ten bugüne kadar, 72 bin 576 kişi üyelik başvurusunda bulundu. Bu kişilerden 31 bin 154'ünün üyelik işlemleri tamamlanarak, "Asıl üye" kütüğüne kayıtları yapıldı.

41 bin 422 kişinin ise üyelik işlemleri devam ediyor.