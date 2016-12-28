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'WhatsApp'tan ihraç edildim'

Sert eleştirileri ile dikkat çeken CHP'li Kemal Sakarya, CHP'li yöneticilerin kararıyla partinin sosyal paylaşım grubu WhatsApp'tan çıkarıldığını iddia etti

'WhatsApp'tan ihraç edildim'
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün Türk siyasetinde bir ilke imza attığı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada çok sert CHP eleştirileri yapan ve CHP üyesi olan Kemal Sakarya, CHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu kararıyla sosyal paylaşım programı olan WhatsApp'ta CHP yönetiminin açtığı gruptan çıkarıldığını bildirdi. Sakarya, "Yönetim kurulu kararıyla WhatsApp grubundan beni çıkarmışlar. Kimse 'CHP çalışmıyor' diye eleştirmesin. Ben insanların yüzüne konuşuyorum, arkadan film çevirmiyorum. 'Az delikanlı olsanız' diyeceğim ama önce eteğinizi çıkarın genç adamlar" dedi.
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Etiketler; #Kemal Sakarya #whatsapp
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