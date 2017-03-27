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Veysi Kaynak'tan İran'a yanıt geldi...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak İran hakkında söylediği sözlerle ilgili İran Dış işleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kaynak açıklamasında "İran'a yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum. Sözlerim bağlamından koparıldı. Ben İran'dan 3 milyon mülteci gelecek demedim, orada böyle bir potansiyel olduğunu bunun bizim tarafımızdan başarıyla engellendiğini belirttim" dedi

Veysi Kaynak'tan İran'a yanıt geldi...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak İran hakkında söylediği sözlerle ilgili İran Dış işleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kaynak açıklamasında "İran'a yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum. Sözlerim bağlamından koparıldı. Ben İran'dan 3 milyon mülteci gelecek demedim, orada böyle bir potansiyel olduğunu bunun bizim tarafımızdan başarıyla engellendiğini belirttim" dedi

27 Mart 2017 Pazartesi 15:58
Veysi Kaynak'tan İran'a yanıt geldi...
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BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bir televizyon programında yaptığı açıklamaların İran’dan yeni bir göç dalgası beklendiği şeklinde anlaşıldığını vurgulayarak, "2016 yılında 30 bin düzensiz göçmeni yakalayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesini engelledik. Bizim bu mücadeleyi yaptığımızı ortaya koydum. Yoksa ‘yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bunun için hazırlıklıyız’ demedim. ‘3 milyon mülteci gelebilir’ de demedim” dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Formu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaların, İran’dan gelebilecek yeni bir göç dalgası gibi yansıtıldığını anlatan Kaynak, “Aslında Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Avrupa Türkiye Cumhurbaşkanı’nın şakağına silah dayanmış bir afişin altında miting yaparken, aslında kendi güvenliğinin Türkiye’den başladığını düşünmelidir dedim. Bizim sınırlarımızı hem DEAŞ terör örgütüne karşı, hem diğer terör örgütlerine karşı, hem düzensiz göçe karşı kuvvetlendiriyoruz. Suriye’den başlayan göç hareketinin neticesinde 3 milyon mülteci Türkiye’de. Bunlar düzensiz göçmen olarak Avrupa’ya geçmesinler diye bir geri kabul anlaşması yapıldı. Bu anlaşma şartlarını Türkiye yerine getirdi ama Avrupa Birliği yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

Göçmen sorununun sadece Suriye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kaynak, “Türkiye İran’ın daha doğusundan gelip İran ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye kalkışan bir başka mülteci sorununu engelliyor dedim. Bizim İran sınırımızda kolluk kuvvetlerimizin, jandarmamızın en önemli faaliyet alanlarından biri bu olmuştur. 2016 yılında 30 bin düzensiz göçmeni yakalayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesini engelledik. Bizim bu mücadeleyi yaptığımızı ortaya koydum. Yoksa ‘yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bunun için hazırlıklıyız’ demedim. ‘3 milyon mülteci gelebilir’ de demedim. Türkiye İran üzerinden gelecek bir göç hareketini başarı ile engelliyor” diye konuştu.

İran’ın “Türkiye’nin aklına ihtiyacımız yok” şeklindeki açıklamalarını da yorumlayan Kaynak, “İran tarafı zannediyorum bu açıklamayı yanlış tercüme etti. Ben ‘İran bir düzensiz göçü teşvik ediyor’ demedim. İran tarafı ‘biz yıllardan beri en fazla mülteciyi yönetiyoruz, Türkiye’nin aklına ihtiyacımız yok’ demiş. Herkes aklının hayrını görsün. Benim söylediğim tam da bu. İran’ın daha doğusundan Türkiye’ye gelebilecek ve bunu engellediğimiz 3 milyon kişilik bir başka kitleden bahsediyorum. Bununla ilgili Türkiye gerekli mücadelesini başarı ile yapmaktadır. Asla sınırlarımızı gevşetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Veysi KaynakIran AçıklamasıMülteciSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerİran
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