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Vatandaş Kılıçdaroğlu'na isyan etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı yürüyüş sonrasında Kocaeli’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar duruma isyan etti

Vatandaş Kılıçdaroğlu'na isyan etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı yürüyüş sonrasında Kocaeli’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar duruma isyan etti

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:44
Vatandaş Kılıçdaroğlu'na isyan etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vatan hainliğinden tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşün 18’inci günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme mevkiinde sona erdi. Yürüyüş sonrasında Eşme mevkiinden Sakarya il sınırına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ: NE ADALETİ

Trafikte mahsur kalan vatandaşlar duruma tepki göstererek isyan etti. Duruma tepki göstererek otomobilinden inen bir vatandaş, “4 saattir burada bekliyoruz. Sıcakta piştik, adalet dağıtıyorlarmış, istiyorlarmış ya adalet böyle oluyorsa yolların hali görünüyor. Yolu kapayarak adalet olur mu? İnsanlara işkence ederek” diyerek tepkisini gösterdi.

10 DAKİKALIK YOLU 4 SAATTE GEÇTİK

Bayram Demirçeşmesi isimli vatandaş ise, “10 dakikalık yolu 4 saatte geçemedim, CHP’nin zihniyeti. CHP adalet arıyor ya, adaleti adalet sarayında, Meclis’te arasın” dedi.

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