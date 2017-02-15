Vatan sahaya iniyor

Haber:Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nda "Hayır" oyu vereceğini ilan eden siyasi partilerden olan Vatan Partisi, sandıktan "Hayır" oyu çıkması için sahaya iniyor. Cuma günü saat 14.00'de Cuma Pazarı'nda düzenleyecekleri basın açıklamasıyla startı vereceklerini söyleyen İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Başkanlık veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ya da adına kim ne diyorsa, bu sistem huzur getirmez. Başkanlık Sistemi ekonomiye çözüm getirmez, birlik getirmez, güçlü hükümet kurulmaz. Biz birlik ve huzur istiyoruz. Alanya halkına sesleniyoruz. Birlik, huzur ve geçim için Hayır'da birleşelim. Başkanlığa hayır. Hakimiyet milletindir. Tuzağa düşmeyin" dedi.