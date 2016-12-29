Vatan Partisi yönetimi toplandı

Haber: Alper KUTAY

VATAN Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, AKP, CHP ve MHP milletvekillerine gönderdikleri mektubu kamuoyu ile paylaştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 550 milletvekiline Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili mektup gönderdiğini söyleyen Kurtoğlu, bu tarihi nitelikteki mektubun Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Devrim Gök, Mehmet Günal ve Ahmet Selim Yurdakul’a da gönderdiklerini belirtti. Türk milletinin ve TBMM'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne izin vermeyeceğini savunan Kurtoğlu, "Meclis'e çağrıda bulunuyoruz. Size milletin emanet ettiği hükümeti denetleme yetkisini terk ederek Meclis'i işsiz duruma düşürmeyiniz" dedi.

'GAZİ MECLİS ŞEHİT EDİLİYOR'

21 maddelik anayasa değişikliği önerisine göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yetkilerinin tek kişide birleştirildiğini belirten Kurtoğlu, "Hükümet yetkileri Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin elinde toplanmaktadır. Öneriye göre, hükümet yetkilerini elinde toplayan Cumhurbaşkanı siyasal açıdan sorumsuzdur. Gazi Meclis'in hükümeti denetleme araçlarını yok etme girişimi, aslında Meclis'i yok etme girişimidir. Gazi Meclis, Şehit Meclis haline getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tartışılmasıyla ortaya çıkan manzara tam da ABD emperyalizminin, PKK’nın ve FETÖ’nün arzuladığı bölünme manzarasıdır. İkinci İstiklâl Savaşı'ndan söz edilen bir dönemde milleti birleştiren devlet kurumu Meclis'tir. Bırakalım yetkilerini biçmeyi, bugün Meclis'i güçlendirme zamanıdır. Bugün Türkiye savaş halindedir. Güçlü ordu günün ihtiyacıdır. Güçlü ordu ancak güçlü Meclis ile olur. Meclis'i zayıflatarak kurulan hükümet güçlü olmaz" diye konuştu.