Uygur: Sizi millete havale ediyoruz

ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve önceki gün terör örgütü PKK ile yakınlığı ile bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin ziyaret ettiği 'Adalet Yürüyüşü'ne eleştirilerde bulunarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin günümüzdeki temsilcileri, Atatürk'ün ömrünün her safhasında mücadele ettiği vatan hainleriyle, bir araya gelmesi kabul edilemez" dedi. Uygur, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünün her safhasında mücadele ettiği vatan hainlerini Anadolu'nun yiğit milletine hizmet için kurduğu partiye ne kadar vatan haini varsa taşıyan CHP'nin Genel Başkanı ve merkez yönetiminin Türk milletine ihanetten yargılanmaları gerekir. Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' ilkesine düşman olan herkesle kol kola girdiniz. Binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden terör örgütünün arkasındaki siyasi ve mali güçle kardeş oldunuz. Sizleri Türk milletinin yüce vicdanına hapsediyoruz" diye konuştu.