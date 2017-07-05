Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.129
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6695
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Uygur: Sizi millete havale ediyoruz

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve önceki gün terör örgütü PKK ile yakınlığı ile bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin ziyaret ettiği 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

Uygur: Sizi millete havale ediyoruz

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve önceki gün terör örgütü PKK ile yakınlığı ile bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin ziyaret ettiği 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:31
Uygur: Sizi millete havale ediyoruz
banner404

ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve önceki gün terör örgütü PKK ile yakınlığı ile bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin ziyaret ettiği 'Adalet Yürüyüşü'ne eleştirilerde bulunarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin günümüzdeki temsilcileri, Atatürk'ün ömrünün her safhasında mücadele ettiği vatan hainleriyle, bir araya gelmesi kabul edilemez" dedi. Uygur, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünün her safhasında mücadele ettiği vatan hainlerini Anadolu'nun yiğit milletine hizmet için kurduğu partiye ne kadar vatan haini varsa taşıyan CHP'nin Genel Başkanı ve merkez yönetiminin Türk milletine ihanetten yargılanmaları gerekir. Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' ilkesine düşman olan herkesle kol kola girdiniz. Binlerce Mehmetçiğimizi şehit eden terör örgütünün arkasındaki siyasi ve mali güçle kardeş oldunuz. Sizleri Türk milletinin yüce vicdanına hapsediyoruz" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.07.2017 22:52
Anahtar Kelimeler:
Alanya Alperen OcaklarıBaşkanı Vedat UygurCumhuriyet Halk PartisiCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'CHP ile HDP ittifaka hazırlanıyor'
'CHP ile HDP ittifaka hazırlanıyor'
Sırada Asiltürk mü var?
Sırada Asiltürk mü var?
 'Darısı bekarların başına'
 'Darısı bekarların başına'

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals