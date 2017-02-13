'Üreten değil hep tüketen hizmetler'

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, Antalya'da toplam maliyeti 732 milyon TL olan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta sonu açtığı 67 tesise bakıldığında üretim yapan projeler olarak sadece barajların olduğunu, gerisinin ise hep tüketen projeler olduğunu üzülerek gördüklerini söyledi. Bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Antalya'da açtığı 150 tesisin üretime değil tüketime yönelik olduğunu defalarca söylediklerini belirten Sarıca, "Ülkede 3 milyon işsiz var. Açılan bu tesislerin hiçbiri işsizliği önlemeye yönelik değil. Milli Görüş zamanında Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi açıldı, şimdi 18 bin çalışanı var" dedi.

'O PARALARA FABRİKA AÇIN'

Aileleriyle birlikte 100 bin insanın merhum Necmettin Erbakan'ın açtığı bu tesisten ekmek yediğini belirten Sarıca, "Spor salonu, tünel ve yollara harcanan paralarla önce üretim yapan tesisler açılmalı, o devasa paralarla fabrikalar kurulmalı, insanlar çalışmalı, işsizlik azaltılmalıdır. Sonra üretimden kazanılan paralarla gidip stadyum yapılsın. Önceliği yol ve tünel olan yatırım politikaları bizi esir düşürüyor. 700 milyar Dolar'a varan iç ve dış borcumuz var. Köprü yaptılar, garanti verdiler. İstenilen seviyede araç geçmeyince devlet o parayı her gün o şirkete ödüyor. Bu sistem böyle devam ettiği sürece makas kapanmak yerine daha da açılacak" diye konuştu.

