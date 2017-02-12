Ülkücülerden spora davet

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nu Alanya'da ağırladı. Cumartesi sabahı Küreşoğlu ile birlikte sabah yürüyüşü yapan ve Alanya'daki tüm gençleri spor yapmaya davet eden Gündoğdu, daha sonra Küreşoğlu onuruna bir kahvaltı verdi. Kahvaltı programına MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Kahvaltı etkinliğinin ardından Gazipaşa Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Küreşoğlu'nun yanı sıra Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ercan Uğur'un da katıldığı açılış töreninde önce dua okundu, ardından kurdele kesildi.

