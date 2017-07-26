Ülkü Ocakları'nda yeni dönem

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alanya Ülkü Ocakları Dergi Birimi Başkanlığı görevine Mehmet Kemal Sar'ı atadı. Uzun yıllardır Ülkü Ocakları'nda görev yapan Sar, yeni görevine dün başladı.
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