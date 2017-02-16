Ukrayna'ya Çavuşoğlu dopingi

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat edilebileceğini söylemesinin ardından seyahat sitesi momondo, 10 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye-Ukrayna arasındaki uçuşlar için yapılan aramaların, bir önceki haftaya göre tam yüzde 55'lik oranda artış gösterdiğini açıkladı. Türk turistlerin Ukrayna'ya yönelik yaptığı uçuş aramalarının son üç yıldır istikrarlı bir artış gösterdiği belirtilirken, verilere göre, 2015 yılı boyunca en çok uçuş aranan 9. yurtdışı destinasyonu olan Ukrayna'nın, 2016 yılında yüzde 186'lık artışla 4. sıraya kadar yükseldiği bildirildi. Artışın 2017'nin ilk ayında da aynı şekilde devam ettiği belirtilirken, Ukrayna rotasının, Ocak 2017 itibariyle Almanya'nın ardından en çok uçuş aranan ikinci ülke olduğu açıklandı.

'PASAPORTSUZ SEYAHAT CAZİP GELİYOR'

Veriler hakkında açıklama yapan momondo sözcüsü Serpil Öztürk, "Vizesiz ve pasaportsuz seyahat gibi uygulamaların, ülkelerin turizm hacmini artırdığına geçmişte pek çok kez şahitlik ettik. Türkiye ile Ukrayna arasında da benzer bir durum söz konusu. İki ülke arasında seyahati kolaylaştıran uygulamanın yaz aylarına doğru hizmete girmesi beklense de, turistler uçuş araştırmalarına şimdiden başladı. Verilerimiz, Türk turistlerin önümüzdeki dönemde Ukrayna'ya çok daha fazla seyahat edeceğini gösteriyor. Benzer şekilde Ukraynalı turistlerin de özellikle yaz aylarında Türkiye'yi daha çok ziyaret edeceğini düşünüyoruz" dedi.

ALMANYA'DA TOPLANTIYA KATILIYOR

Öte yandan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Bakan Çavuşoğlu, Bonn kentinde bugün başlayıp yarın sona erecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, başta sürdürülebilir kalkınma olmak üzere, barışı koruma ve Afrika ile işbirliği gibi küresel ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.