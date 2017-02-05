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Türkdoğan sözünü tuttu

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan sözünü tuttu, Süleymanlar Mahallesi'ndeki minare yükseliyor.

Türkdoğan sözünü tuttu

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan sözünü tuttu, Süleymanlar Mahallesi'ndeki minare yükseliyor.

05 Şubat 2017 Pazar 17:41
Türkdoğan sözünü tuttu
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 15 Aralık 2016 tarihinde fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan Alanya'nın Süleymanlar Mahallesi'ndeki camide onarım yaptırma sözü vermişti. Türkdoğan'ın bu mesajının ardından cami minaresinin yapım işini MHP adına üstlenen Konaklı Belediyesi eski başkanı Ali Şahin, çalışmalara başladı ve minare bitme aşamasına geldi. Yaşanan gelişme sonrası bir açıklama yapan MHP Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, "Cami minaresinin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Öte yandan MHP İlçe Teşkilatı dün Karakocalı Muhtarı Şeref Yiğit'in ailesinin mevlidine, Candan ve Tez ailelerinin Tosmur'daki düğünlerine katıldı. Geçen hafta anjiyo olan MHP'li Hüseyin Yiğit'i işyerinde ziyaret eden MHP'liler, ayrıca işyerinde hırsızlık olan Yiğit'e 'Geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.

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Anahtar Kelimeler:
MHPMustafa TürkdoğanSüleymanlar MahallesiKarakocalıMustafa SünbülCami
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