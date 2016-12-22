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Türkdoğan sert konuştu

MHP'li Türkdoğan, "El Bap'ta şehit olan Mehmetçiklerimizi asla unutmayacağız, birlik ve beraberliğimizi asla bozdurmayacağız" dedi

Türkdoğan sert konuştu
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Haber: Alper KUTAY 
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta çıkan çatışmalarda 14 kahraman askerimizin şehit edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sözlerine "İçimiz yanıyor" diyerek başlayan Türkdoğan, "Sarıkamış şehitlerimizin Hakk'a yürüyüşlerinin 102. yılında, yüreğimiz El Bab'ta şehit olan Mehmetçiklerimiz için yine yandı. Bu şer güçlere ilan ediyoruz ki, hiçbir girişimleri bu milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yetmeyecektir. Bu vesile ile alçak saldırılarda ve tüm terör saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
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Etiketler; #MHP #Türkdoğan #El Bap
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