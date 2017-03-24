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Türkdoğan seçmene güveniyor

Ekibiyle birlikte kongreden güçlü bir şekilde çıkıp saha çalışmalarına devam eden Türkdoğan, dün de Hacet Caddesi ile Atatürk Bulvarı üzerinde çalıştı

Türkdoğan seçmene güveniyor

Ekibiyle birlikte kongreden güçlü bir şekilde çıkıp saha çalışmalarına devam eden Türkdoğan, dün de Hacet Caddesi ile Atatürk Bulvarı üzerinde çalıştı

24 Mart 2017 Cuma 23:03
Türkdoğan seçmene güveniyor
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi sahadan ayrılmıyor. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayan ve her seçmene Yeni Anayasa'nın 18 maddesini anlatıp 'Evet' oyu kullanmalarını isteyen Türkdoğan, "Referandum sürecinde her seçmene ulaşarak, Yeni Anayasa'nın önemini anlatacağız. Yeni Anayasa'nın 18 maddesini seçmene anlatıp, kendilerinden bu sürece katkı sunmalarını isteyeceğiz. Sandıkta 'Evet' oyu çıkacağına inancımız tamdır. Ben Alanyalının; vatanının, milletinin, bayrağının yanında olacağına inanıyor ve güveniyorum" dedi. Türkdoğan'ın 16 Nisan akşamına dek ekibiyle birlikte her gün sahada olacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacet CaddesiAtatürk BulvarıTürkdoğan
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