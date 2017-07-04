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Türkdoğan: Ormanlar milli servetimizdir

MHP'li Türkdoğan, ağaçlarını alevlerin yuttuğu Sapadere Kanyonu çevresindeki yanmış alanda inceleme yaptı

Türkdoğan: Ormanlar milli servetimizdir

MHP'li Türkdoğan, ağaçlarını alevlerin yuttuğu Sapadere Kanyonu çevresindeki yanmış alanda inceleme yaptı

04 Temmuz 2017 Salı 18:21
Türkdoğan: Ormanlar milli servetimizdir
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından ekibiyle birlikte Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'na giderek geçtiğimiz hafta alevlerin yok ettiği ormanlık alanda inceleme yaptı. Yangının çıktığı Cuma günü erken saatlerde 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve ekibiyle olay yerine giden ilk isimlerden biri olan Türkdoğan, bölge halkının sorunlarını yerinde dinledi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, "Sapadere halkının yaralarını saracağız" sözünü anımsattı. Yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Türkdoğan, "Önümüz yaz. Temmuz'un yanı sıra Ağustos ayının daha sıcak olacağı öngörülüyor. Bu nedenle gerek elektrik hatlarının yenilenmesi ve bakımı konusunda ilgili firmanın, gerekse bölgede yaşayan veya günübirlik ziyaret eden vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Ormanlar dünyanın oksijen deposudur. Ormanlara sahip çıkmak, aynı zamanda milli servete sahip çıkmaktır" dedi.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 18:26
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