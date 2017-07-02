Türkdoğan orman yangınlarını bölgeden takip etti

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu ile Yeşilöz ve Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarını incelemek ve söndürme çalışmalarına destek vermek için olay yerindeydi. Mağdur olan vatandaşlarla sohbet eden Tükdoğan, "Orman yangınını yerinde müşahede ettik. Cenabı Allah, gecenin geç saatlerine dek süren yangına müdahale eden tüm ekiplerin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın. Tüm vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" dedi.