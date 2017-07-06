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Türel'den önemli açıklamalar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şırnak Belediyesi Kayyum Danışmanı Menderes Türel, "Burayla ilgili Cumhurbaşkanımız ne karar veriyorsa mutlaka arkasında halkın menfaati vardır" dedi.

Türel'den önemli açıklamalar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şırnak Belediyesi Kayyum Danışmanı Menderes Türel, "Burayla ilgili Cumhurbaşkanımız ne karar veriyorsa mutlaka arkasında halkın menfaati vardır" dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
Türel'den önemli açıklamalar
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Haber: Alper KUTAY

ŞIRNAK Belediyesi'ne atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun danışmanı olarak görevlendirilen Menderes Türel, Antalya’dan bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, işadamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grupla Şırnak'a ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine geçen Türel ve beraberindekiler, Nuh Peygamber ve Mem-u Zin Türbesi’ni ziyaret etti. Son toplantısını Cizre Öğretmenevi'nde gazetecilerle gerçekleştiren Başkan Türel, mezhepsel dinsel, bölgesel ayrımcılığı reddettiklerini belirterek, bu sorunların derin bir geçmişinin olduğunu vurguladı.
'ŞIRNAK 15 TEMMUZ'DA DERS VERDİ'
Milletin birliği ve beraberliğinin tüm oyunları bozduğunu aktaran Başkan Türel, "Bu devleti ayakta tutan büyük millettir. 15 Temmuz 2016 akşamında Cizre Köprüsü'nden asker kılığına girmiş 600 FETÖ’cüye o köprüyü dar eden Şırnaklılar ve Cizreliler, bu milletin beraberliğini bir sene önce Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla ve Çerkez'iyle o akşam teyit etmişti. Bu büyük millet içinde Türk, Kürt ayrışması hiçbir zaman olmamıştır. Biz et ve tırnak gibiyiz, aslında budur bizim gücümüz. Ama bu ayrılıkları biz zenginlik olarak görürken, birileri bölme parçalama senaryolarıyla, dizginleri dışarıda tutanların ortaya koyduğu senaryolar hep ayağımız prangalar olmuştur. Bugün terörle mücadele güçlü şekilde veriliyor" dedi.
'CUMHURBAŞKANI EN DOĞRUSUNU BİLİR'
Şırnak’ın il statüsünün değiştirilme çalışmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Başkan Türel, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu birlik beraberlik, kardeşlik güçlenerek devam ediyor. Artık terör örgütünün sempatisi yüzde 25’lere geriledi. Halkımıza da söyledim, 'Burayla ilgili cumhurbaşkanımız ne karar veriyorsa size kötülük olsun diye karar vermez, mutlaka arkasında halkın menfaati vardır' dedim. Bugün göremeyebilirsiniz. Biz Şırnak’a kötülük olsun diye karar alacak siyasi iktidar olamayız. Mutlaka Şırnak için bir faydası vardır. O nedenle AKP'nin samimiyetine sonsuz itimadım var. Hayırlısı neyse o olur" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Turan BedirhanoğluAntalya Büyükşehir BelediyesiMenderes Türel
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