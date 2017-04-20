Tosmur'da yarış kızıştı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Kaymakamlığı kararıyla 4 Haziran'da yenilenecek olan Tosmur Muhtarlığı Ara Seçimleri öncesi muhtar adaylıklarını ilan eden Yakup Gündoğan ile İsa Akar sahaya hızlı indi. AKP'nin desteklediği belirtilen Yakup Gündoğan ile MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi İsa Akar, dün saha çalışması yaptı. "AKP destekliyor" algısını kırmak için MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı makamında ziyaret eden Gündoğan, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ile Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'i de ziyaret etti. Öte yandan, MHP'li İsa Akar ise Tosmur Mahallesi'nde kurulan halk pazarını ziyaret edip vatandaşlardan destek istedi. Akar, "Projelerimizle Tosmur'da ağabeyim Feyzullah Akar ile başlayan hizmet kervanımıza devam edeceğiz" dedi. Bir diğer muhtar adayı Zafer Gürel'in henüz sahaya inmemesi ise akıllara, "Yoksa Gündoğan lehine adaylıktan çekildi mi?" sorularını getirdi.