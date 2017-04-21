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Tosmur'da seçmen listesi askıya çıktı

Tosmur'da 4 Haziran'da yapılacak Muhtarlık Ara Seçimleri öncesi seçmen listesi resmen askıya çıkarıldı

Tosmur'da seçmen listesi askıya çıktı

Tosmur'da 4 Haziran'da yapılacak Muhtarlık Ara Seçimleri öncesi seçmen listesi resmen askıya çıkarıldı

21 Nisan 2017 Cuma 14:28
Tosmur'da seçmen listesi askıya çıktı
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Haber: Alper KUTAY

2014 YEREL Seçimleri'nde Tosmur Mahallesi’nin muhtarı seçilen Feyzullah Akar'ın aldığı ceza nedeniyle muhtarlığının düşmesinin ardından mahallede yeniden seçim yapılması kararı alınmıştı. Seçim tarihi kesinleşti, seçmen listesi bugün askıya çıktı. Feyzullah Akar'ın görevden alınmasının ardından bir yıldır muhtarlık görevini yürüten Eşref Şimşek'in ofisinde seçmen listeleri askıya çıkartılırken, listelerin 28 Nisan’a kadar askıda kalacağı, listede ismi olmayanların seçimde oy kullanamayacakları bildirildi. Mevcut muhtar Eşref Şimşek, görevden alınan Feyzullah Akar'ın MHP'li kardeşi İsa Akar, AKP'nin desteklediği belirtilen Yakup Gündoğan ve Zafer Gürel'in yanı sıra Ramazan Koparan ve Metin Güldalı'nın da aday olduğu Tosmur'da seçimlerin kıran kırana geçmesi bekleniyor. Muhtar Şimşek, vatandaşların askı listesinden isimleri kontrol etmelerini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
TosmurMuhtarlık Ara SeçimleriFeyzullah Akar
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