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Teşkilatlara rest: Uyarmadan adımı atın, yanlışa tahammülümüz yok

Erdoğan AK Parti teşkilatlarını uyardı: Bizim dava idraki ile hareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar. Yanlışa tahammülümüz yok

Teşkilatlara rest: Uyarmadan adımı atın, yanlışa tahammülümüz yok

Erdoğan AK Parti teşkilatlarını uyardı: Bizim dava idraki ile hareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar. Yanlışa tahammülümüz yok

25 Temmuz 2017 Salı 13:21
Teşkilatlara rest: Uyarmadan adımı atın, yanlışa tahammülümüz yok
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan  AK Parti grup toplantısında konuştu,  AK Parti teşkilatlarına uyarıda bulundu, "Teşkilatlar, belediyeler eğer bizim dava idraki ile hareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar ve zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum kusura bakmasınlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar." dedi.

"BİZE NE OLUYOR Kİ KENDİ İÇİMİZDE BİRBİRİMİZE ÇALIM ATIYORUZ"

" AK Parti olarak bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor. Önce şu hareketin, kendi içinde birbirini sevmesi gerekir. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz. Eğer elinden dilinden emin olmayan insanlar olmadıkça biz gerçek Müslüman olamayız bunun idraki içinde olmalıyız. Son günlerde cihat cihat diye bir şeyler geçiyor. Cihat elinde silahla dolaşmak değildir. Cihat nefisle mücadeledir. Nefisle mücadele edebiliyorsak, işte cihat odur. 2019'da ancak bu şekilde arzu ettiğimiz başarılara ulaşabiliriz.  AK Parti'nin başarısı  Türkiye'nin başarısı olacak.

TEŞKİLATLARA VE BELEDİYELERE UYARI: YANLIŞA TAHAMMÜLLÜMÜZ YOK

Teşkilatlar, belediyeler eğer bizim dava idraki ile hareket etmiyorsa bize zarar veriyorlar ve zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum kusura bakmasınlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar. Yanlışa tahammülümüz yok, 2019 bir kırılma noktası. Artık deniyor ya, parlamenter demokrasi, parlamenter demokraside seçim kazanmak bizim için leblebi çekirdekti. Artık hedefi büyük koyduk."

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teşkilatlara rest uyarmadan adımı atın yanlışa tahammülümüz yok
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