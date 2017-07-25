'Teşkilatlar içinde önce sevgi olacak'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AKP teşkilatlarına uyarıda bulundu. "Teşkilatlar ve belediyeler eğer bizim dava idraki ile hareket etmiyorsa, uyarıyorum, kusura bakmasınlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı atsınlar" dedi. "AKP olarak bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor. Önce hareketin kendi içinde birbirini sevmesi gerekir. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlışa tahammülümüz yok. 2019 kırılma noktası" mesajı verdi.