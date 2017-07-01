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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Takavüt terazinin yarısını devretti

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, devraldığı adalet terazisinin yarısını diğer ilçe başkanlarına devretti

Takavüt terazinin yarısını devretti

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, devraldığı adalet terazisinin yarısını diğer ilçe başkanlarına devretti

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:09
Takavüt terazinin yarısını devretti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürümek amacıyla başlattığı adalet yürüyüşünün ardından Antalya'nın ilçelerinde de adalet yürüyüşleri başlamıştı. Alanya'da 28 Haziran'da gerçekleştirilen adalet yürüyüşü önceesinde CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven'den adalet terazisini devralmıştı.  Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Takavüt, 
"Adalet yürüyüşünün Manavgat etabı da tamamlanmış oldu. Adalet terazisinin yarısını Manavgat ,Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçe başkanlarımıza teslim ettim. Adalet için mücadeleye devam" dedi.

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Kemal KılıçdaroğluCHPAli TakavütÖmer Güven
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