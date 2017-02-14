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Takavüt'ten seçmene çağrı

Seçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkıp 26 Şubat'ta ineceğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Vatandaş askıdaki listede ismini kontrol etsin" dedi. 

Takavüt'ten seçmene çağrı

Seçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkıp 26 Şubat'ta ineceğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Vatandaş askıdaki listede ismini kontrol etsin" dedi. 

14 Şubat 2017 Salı 15:37
Takavüt'ten seçmene çağrı
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi sosyal medya hesabından partililere ve vatandaşa seslendi. "Hayır'lı günler" diyerek söze başlayan Takavüt, şunları söyledi: "Referandum öncesi seçmen listeleri 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkıyor. Lütfen listeyi kontrol edin. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 günü Pazar günü askıdan indirilecek. Kayıtlarında yanlışlık ve eksiklik olan, askıdaki listede adı bulunmayanlar ne yapacak? Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar, Alanya Nüfus Müdürlüğü'nden alacakları 'Adres Değişikliği Uygunluğu Belgesi' ile Alanya İlçe Seçim Kurulu'na başvuracak. İlçe Seçim Kurulu'nca verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecek."

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa ReferandumuCHPAli Takavüt
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