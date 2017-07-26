Takavut'tan Türktaş açıklaması

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında konuşan Takavut, son zamanlarda ekonomik ve siyasi açıdan sıcak günler yaşandığını söyledi. Takavut, "Özellikle çevremizde bulunan ülkelerle olan ilişkilerde sıkıntılar kendini göstermeye başladı. Avrupa'yla,Almanya ile olan gerginlik nerdeyse had safhaya çıktı. Dünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman yetkilisinin konuşmalarından içimiz biraz ferahladı gibi ama tabiki ardından hemen yine değişik haberler geliyor. Bunun bedelini ödeyen Alanya halkı ve esnafı oluyor. Almanya nerdeyse tamamen ülkemize turizm açısından bir yasak getirmiş vaziyette. İşletmecilerimiz kendileri de biliyor. Otellerimizde hemen hemen Avrupalı turist yok gibi bir durum var" dedi.

'HD ESNAFI ÇOK ZOR DURUMDA BIRAKIYOR'

Dün sosyal medyada bir kahvaltının fotoğrafının paylaşıldığını da aktaran Takavut, "Bu fotoğrafla birlikte otel sahibi isyan ediyor. Otel sahibi kahvaltı yapıldıktan sonra bir fotoğraf çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Fotoğrafa bakınca sanki kahvaltı hiç yapılmamış gibi. Böyle bir müsriflik var. Burada bu kahvaltıyı alan kişiler, 'Biz bunun parasını verdik, istediğim kadar alırım' zihniyetiyle yapıyor ama bir milli servet kayboluyor. Bu nedenle ben de bir işletmeci olarak 'Herşey Dahil (HD) Sistemi'nin karşısındayım. HD sistemi özellikle Alanya'da esnafı çok zor bir durumda bırakıyor. Son günlerde esnaf arasında icralar, iflaslar başladı. Bunlar iyi işaretler değil. Ben 2016 yılının da kazanılmış bir yıl olarak görmüyorum. Otellerde biraz doluluk olarabilir ama esnaf çok perişan durumda. Buna acilen bir çözüm bulunması gerekir. Bunun da bir devlet ve turizm politikası olması lazım. Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanın oldu. Yeni nasıl kararlar, acil eylem planları var mı? Bunları bekliyoruz. Umarız yeni bir şeyler yaparlar, esnafa nefes aldırırlar" diye konuştu.

'463 BİN SENET PROTESTO EDİLDİ'

Ocak-Haziran 2017 döneminde 463 bin adet senedin protesto edildiğini açıklayan Takavut, "Bunlar esnafın senetler. Bunun karşılığı da 6 milyar TL. Bu çok ciddi bir rakam. Bu işin görünen tarafı. Bir de icraya gidilmemiş, protesto edilmemiş çok sayıda evrak var. Bunların da bunun üzerinde bir rakam olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'GENEL MERKEZİN BÖYLE BİR SÖYLEMİ YOK'

CHP eski İlçe Başkanı Şevki Türktaş'ın geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve genel başkan Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimler yaklaşıyor. Çizmelerini giy, çalış' deyip demediği sorulan Takavut,

"Bunlar basında da var. Basında böyle bir açıklama yapılmış. Genel merkezde Anadolu'dan kim gelirse gelsin, milletvekilleri ve genel başkanımız bunlarla görüşür. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu çok doğal bir şey. Görüşmesi de gerekir ancak işin sıkıntılı tarafı şu. Bu genel merkezde görüşüp gelip, basınla bunu paylaşıp 'Şevki çizmeleri giy' genel başkanın ve genel merkezin hiç böyle bir söylemi yok. Tamamen, külliyen yalan. Genel başkanın böyle karşısına 2 kişiyi oturtacak, bir buçuk zaman ayıracak vakti yok. Bunlar burada kamoyunda basın yoluyla vatandaşın kafasını biraz karıştırma gibi oluyor. 20 aydır bu partinin merdivenine ayak basmayan kişilerin gidip oradan icazet alması mümkün değil. Bunların tamamı yalan. Kamuoyunun da bu şekilde bilmesini istiyorum" dedi.

'GEREKİRSE KOLTUĞUMU DA VERİRİM'

Bunun önlerinde bulunan ilçe kongresi için seçim yatırımı olup olmadığı da sorulan Takavut, "Hiç bilmiyorum. Eğer ilçe başkanlığına aday olacaksa, bu kapı açık. Gelir burada gerekirse ben koltuğumu da veririm. Ben de yanına otururum. Burada ilçe başkanlığı adaylığını açıklattırırız. O hazırlıklarının olup olmadığını bilmiyoruz. Daha önce de söyledim. Bu partide tüm üye olan arkadaşlarımın ilçe başkanlığına aday olabilir. Ben de burada her birine evsahipliği yaparım" diye cevap verdi.