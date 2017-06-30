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Takavut'tan 'Kabotaj' açıklaması

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, Kabotaj Kanunu ile kazanılan hakların üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de deniz taşımacılığının geliştirilmesi ve etkin kullanılabilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi

Takavut'tan 'Kabotaj' açıklaması

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, Kabotaj Kanunu ile kazanılan hakların üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de deniz taşımacılığının geliştirilmesi ve etkin kullanılabilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 14:07
Takavut'tan 'Kabotaj' açıklaması
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YARIN kutlanacak olan 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' öncesi yazılı bir açıklama yapan Takavut, "Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır. Türk karasularında bu hakkı elde edişimizin yıl dönümü olan 1 Temmuz ülkemizde 'Kabotaj Bayramı' olarak kutlanıyor. Osmanlı döneminde bulunan kapitülasyonların verdiği zararlardan denizcilik sektörünün kurtarılması ve bağımsızlığımızın kendimize yeterliliğimizin de bir kanıtıdır kabotaj. Bunun olmaması ise kendi ülkemizde yabancıların iznine tabi hareket edilmesi demek. Lozan Barış Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kazanılan bu haklar 8000 kilometreyi aşkın sahil şeridimizle üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde çevre dostu ve en ucuz taşımacılık türü olan deniz taşımacılığının geliştirilmesi ve etkin kullanılabilmesi açısından çok önemli.
 Gençlerin de bu hakların farkında ve bilincinde olarak bu haklara sahip çıkması açısından onları aydınlatmak bizim görevimiz. Bu vesileyle tüm halkımızın 'Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 91'inci yıl dönümünü kutluyor, zor bir dönemden geçen ülkemize bir an önce barış refah ve adaletin gelmesini diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAli TakavütKabotaj Kanunu
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