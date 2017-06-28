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SP'li Sarıca Bakan Çavuşoğlu'na seslendi

Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Sarıca, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na seslenerek, "İslam Birliği'ni kurun" dedi

SP'li Sarıca Bakan Çavuşoğlu'na seslendi

Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Sarıca, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na seslenerek, "İslam Birliği'ni kurun" dedi

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:15
SP'li Sarıca Bakan Çavuşoğlu'na seslendi
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Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, Ramazan Bayramı'nda Alanya'ya gelip hemşerileriyle buluşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Türkiye, insani kalkınma yardımlarında 6,2 milyar Dolar ile ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor" sözlerine tepki gösterdi. Sarıca, "Sayın Bakan'a hatırlatıyoruz. Yardım yaptığınız ülkelerin büyük çoğunluğu başta Suriye olmak üzere Irak, Libya, Filistin ve diğer İslam ülkeleridir. Sizin birinci göreviniz insani yardım değil, o ülkelerin insanlarını yardım almaktan kurtarmaktır. Komşumuzdaki savaşları durdurmak için İslam Birliği'ni kurmaktır. Zaten birçok yardım derneği gerekli yardımı yapıyor. Sizin ülkenin Dışişleri Bakanı olarak göreviniz Survivor'da vakit geçirmek değil, İran'la, Irak'la, Suriye'yle masaya oturup bu savaşın bitmesi için çalışmaktır. Sizin iktidarınızda Müslümanlar maalesef küçük hedeflerle avunur hale geldi. Büyük düşünün. Gelin, İslam Birliği'ni kurmak için çalışalım. Saadet Partisi olarak her türlü desteğe hazırız" dedi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 20:20
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