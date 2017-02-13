'Sonuna kadar Evet!'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Konya'da düzenlediği 'Evet' kampına Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte katılan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "16 Nisan’da 'Evet' diyoruz. Bu 'Evet' ile mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız. 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız. Büyüyen Türkiye’nin 600’e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz. TBMM’de seçim dönemiyle Cumhurbaşkanlığı seçim dönemini 5 yılda bir ve aynı günde yapacağız. Meclis'in Yasama görevini güvenceye alacağız. Denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Devlet yönetimindeki fiili zorlamayı bitireceğiz. Yasama, Yürütme ve Yargı arasında hatları kalın olarak çizeceğiz. İlk kez Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getireceğiz. Yürütme'deki yetkiyi tek elde toplayarak devletteki karmaşayı sonlandıracağız" dedi.

'BİZ BİR KERE YEMİN ETTİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Referandumu için, "Yenikapı ruhuna uygun hareket ettik" dediğini, "Her 'Evet' bizim için yemindir. Millet için, devlet için, cumhuriyet için, Türkiye için evet" ifadelerini kullandığını söyleyen Türkdoğan, "Ülkemiz için yeminimiz var ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir. Yemin, Türkiye'nin hak ve çıkarlardır. Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Bağımsız yaşama ülküsüdür. Yemin, 19 Mayıs 1919'daki ilk adım, 23 Nisan 1923'teki ilk açılış, 29 Ekim 1923'tür. Kardeşliğimizi korumaktır, yemin manevi borçtur. Yemin ettik, dönmeyeceğiz, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.