Soner Yalçın'dan Yiğit Bulut'a sert cevap!

STAR gazetesi köşe yazarı ve Cumhurbaşkanı Bulut, 30 Ağustos'taki köşesinde “NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker)... Şeker değil şekerimsi! Şekerimsi değil, bilim insanlarına göre ‘zehir’!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısının girişinde “Defalarca yazdım, üstüme geliyorlar, yazmaya devam edeceğim…” diyen Bulut'a, Soner Yalçın'dan cevap geldi. Yalçın, Bulut'un açıklama yapmasının önünde hiçbir engel oldmadığını söyledikten sonra NBŞ üreticilerini tek tek sayıp AKP dönemindeki NBŞ ithalatındaki artışa vurgu yaparak "Bırak slogan atmayı. Liderinle birlikte yapın gerekeni." dedi.
Yalçın'ın yazının tamamına şu adresten ulaşılabilir: Açtırma Bayramlık Ağzımı
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