Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.015
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4433
EURO
4.0575
5 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Eylül 2017 Alanya -...
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera geliştirildi
İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera...
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini...
banner468

Soner Yalçın'dan Yiğit Bulut'a sert cevap!

"Bırak slogan atmayı! Reisinle birlikte gerekeni yap."

Soner Yalçın'dan Yiğit Bulut'a sert cevap!

"Bırak slogan atmayı! Reisinle birlikte gerekeni yap."

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:45
Soner Yalçın'dan Yiğit Bulut'a sert cevap!
banner404

STAR gazetesi köşe yazarı ve Cumhurbaşkanı Bulut, 30 Ağustos'taki köşesinde “NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker)... Şeker değil şekerimsi! Şekerimsi değil, bilim insanlarına göre ‘zehir’!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısının girişinde “Defalarca yazdım, üstüme geliyorlar, yazmaya devam edeceğim…” diyen Bulut'a, Soner Yalçın'dan cevap geldi. Yalçın, Bulut'un açıklama yapmasının önünde hiçbir engel oldmadığını söyledikten sonra NBŞ üreticilerini tek tek sayıp AKP dönemindeki NBŞ ithalatındaki artışa vurgu yaparak "Bırak slogan atmayı. Liderinle birlikte yapın gerekeni." dedi. 

Yalçın'ın yazının tamamına şu adresten ulaşılabilir: Açtırma Bayramlık Ağzımı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.09.2017 15:01
Anahtar Kelimeler:
NişastaNbşşekerYiğit BulutSoner Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan'dan Adli Yıl mesajı
Başbakan'dan Adli Yıl mesajı
BBP'li Gürhan'dan MHP'li Akçay'a 'itibarsızlaştırma' tepkisi
BBP'li Gürhan'dan MHP'li Akçay'a 'itibarsızlaştırma' tepkisi
Bakan Çelik: Bu bir AB krizidir
Bakan Çelik: Bu bir AB krizidir

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim