Son dakika! Erdoğan'dan kabineye ve vekillere sürpriz toplantı çağrısı

AK Parti'de bir son dakika sürprizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu üyelerini ve milletvekillerini toplantıya çağırdı.
11'DE TOPLANACAKLAR
Görüşmenin yarın saat 11:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde, kapalı grup toplantısı şeklinde gerçekleşeceği açıklandı.
2019'A YÖNELİK MESAJLAR VERMESİ BEKLENİYOR
Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce vekillerle buluşarak, kongre süreci ve 2019'a yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.