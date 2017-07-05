Sırada Asiltürk mü var?

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli muhalifi olan veya bir dönem MHP Genel Başkan Adayı olan Meral Akşener'e desteğini açıkça ilan eden isimler birer birer ihraç edilirken, sırada Kargıcak Belediyesi eski başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Zihni Asiltürk'ün olduğu iddia ediliyor. Cafer Uyar, Yücel Apaydın, Hilmi Er ve Hasan Özdemir'in ardından Asiltürk'ün de ihraç edildiğine yönelik tebligatının bugünlerde kendisine ulaştırılmak üzere postaya verildiği öne sürüldü. Haziran 2016'da o dönem MHP Genel Başkan Adayı olan Meral Akşener'i ziyaret eden ve birlikte çektirdiği fotoğrafı, “Değişimin ana gücü Sayın Meral Akşener ablamla sonuna kadar beraberiz” notuyla sosyal medyada paylaşan Asiltürk'ün ihraç edilmesinin an meselesi olduğu da gelen haberler arasında.