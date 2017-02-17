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Seçmen listeleri askıda

Seçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkıp 26 Şubat'ta ineceğini söyleyen Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna, "Vatandaş listede ismini kontrol etsin" dedi.

Seçmen listeleri askıda

Seçmen listelerinin 18 Şubat'ta askıya çıkıp 26 Şubat'ta ineceğini söyleyen Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna, "Vatandaş listede ismini kontrol etsin" dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 16:43
Seçmen listeleri askıda
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Haber: Alper KUTAY

TEPE Mahallesi Muhtarı Hamza Durna, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi seçmen vasfı taşıyan vatandaşlara seslendi. Referandum öncesi seçmen listelerinin 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkacağını söyleyen Durna, "Lütfen seçmen vasfı taşıyan tüm vatandaşlarımız listeleri kontrol etsin. Listeler 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecek. Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar, Alanya Nüfus Müdürlüğü'nden alacakları 'Adres Değişikliği Uygunluğu Belgesi' ile Alanya İlçe Seçim Kurulu'na başvuracak. İlçe Seçim Kurulu'nca verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamza DurnaAnayasa ReferandumuAlanya Nüfus Müdürlüğü
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