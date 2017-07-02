'Saraylar sizin, yollar bizim olsun'

Haber: Alper KUTAY

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki 'Adalet' korteji, 17. gününde İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam etti. Yürüyüşün Sakarya etabına Alanya'dan Diş Hekimi Murat Özçelik, turizmci Kemal Sakarya ile Diş Hekimi Ender Memişoğlu da katıldı. En az 20 bin kişinin katıldığı kortejin uzunluğunun ise yaklaşık 7 kilometre olduğu bildirildi. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ormanköy Mevkii’ndeki mola yerinde açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet duygusunun yüceltilmesini, adaletli davranılmasını istediklerini söyledi.

ORMAN YANGINLARINI DEĞERLENDİRDİ

Yürüyüşe Alanya'dan katılan Kemal Sakarya, Murat Özçelik ve Ender Memişoğlu'ndan bilgi alarak Alanya’nın Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu'nda baş gösteren orman yangınına da değinen Kılıçdaroğlu, kısa sürede kontrol altına alınmasını ve önlenmesini umut ettiklerini, doğaya, kelebeğe, kuşa gösterilen saygının ağaç ve ormanlara gösterilmesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Ormanların olmadığı bir ülkede rahat ve huzurlu yaşayamayız. Bir ağacın baharda çiçek açmasının insanın ruhuna verdiği esintiyi güzelliği emin olun kimse rahat rahat başka olayda hissedemez. Onun için adalet için yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Beni yalnız bırakmayan, adaleti özleyen, savunan tüm dostlarıma arkadaşlarıma, değişik siyasal partilerden arkadaşlarıma, hiçbir siyasi partiye üye olmayan vatandaşlarıma bu adalet yürüyüşünde destek verenlere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Yolumuza devam ediyoruz. Adalet için, adalet için" mesajı verdi.

'BU YÜRÜYÜŞÜ TARİHE MAL OLDU'

Yürüyüşe Alanya'dan katılan Kemal Sakarya ise Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, "Hak, hukuk ve adalet diye yollara düştük. Değdi mi? Değmez mi hiç! Hayatımın en anlamlı yürüyüşüydü. Herkes için adalet istedik. Suyu, ekmeği, yemeği, yolları paylaştık. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Yüreği adalet için çırpınan yaşlı amcalar ve teyzelerle yürümek, onurların en büyüğüydü. Bugünler ilerde tarihin bir yerine yazılacak, bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Saraylar sizin, yollar bizim olsun" dedi.