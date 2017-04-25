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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

'Sabrımızı zorlamayın'

Ermenistan'da Türk Bayrağı yakılmasına tepki gösteren Gündoğdu, "Şanlı ecdadın kemiklerini sızlatan zavallılar, Türk milletinin sabrını zorlamayın" mesajı verdi.

'Sabrımızı zorlamayın'

Ermenistan'da Türk Bayrağı yakılmasına tepki gösteren Gündoğdu, "Şanlı ecdadın kemiklerini sızlatan zavallılar, Türk milletinin sabrını zorlamayın" mesajı verdi.

25 Nisan 2017 Salı 17:59
'Sabrımızı zorlamayın'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları'nda hizmet vermeye başlayan Etüt Merkezi'nin ilk dersi matematik oldu. Ocak Başkanı Abil Gündoğdu'nun konuşmasıyla başlayan derslerin her Salı 17.00-20.00 saatleri arasında verileceği, listede matematiğin yanı sıra edebiyat ve yabancı dil derslerinin de olduğu bildirildi. Geleceğin milliyetçi Türkiye'sini yönetecek kadroların Ülkü Ocakları'nda yetişmeye devam ettiğini söyleyen Gündoğdu, Sözde Ermeni Soykırımı'nın anma etkinliğinde Türk Bayrağı yakılmasının da sabırlarını zorladığını söyledi. Gündoğdu, şu açıklamayı yaptı: "Ermenistan'da gerçekleşen Sözde Soykırımı Anma etkinliğinde, Türk milletinin şerefi ve namusu olan şanlı Türk Bayrağı, bir kaç kendini bilmez cani kılıklı tarafından yakılmıştır.
'ERMENİSTAN YİNE KÜSTAHLAŞTI'
Masum millet naralarıyla Avrupa'nın kucağından inmeyen Ermenistan, her zamanki küstah kimliğine bürünmüştür. Bilinmelidir ki, tarihi zaferlerle dolu olan, savaş meydanlarında cesurluğu kadar merhametiyle tüm dünyaya örnek olan şanlı Türk milleti tarihi boyunca zulmün karşısında durmuştur. Önüne Yunan bayrağı serilen ve o bayrağa basmayan şanlı ecdadın torunları, hiç bir şekilde soykırım, zulüm veya sömürgecilik yapmamıştır. Bugün insanlık naraları atan Avrupa, Hocalı'yı ve Karabağ'ı unutmasın.
'İÇİMİZDEKİ HAİNLERE DE SIRA GELECEK'
Bizler dışarıda olduğu gibi içimizdeki hainleri de çok iyi biliyoruz. Bugün milletin verdiği vergiyle maaş alan ve Sözde Ermeni Soykırımı'nı savunan gafiller, sizlere de sıra gelecek. Ermeni canileri sabrımızı taşırmasın. Türk milliyetçileri, mevzu vatan ve bayrak olduğunda gereken neyse en ağır şekilde yapmaktan çekinmeyecektir. Bizler sizin derdinizi çok iyi biliyoruz ama bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bin yıldır bu coğrafyadayız, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da buradayız."

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Anahtar Kelimeler:
Etüt MerkeziErmenistanTürk BayrağıABİL GÜNDOĞDU
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