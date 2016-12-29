Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.732
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3067
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Saadet'ten çağrı

Cami önlerine İncil konulmasına sert tepki gösteren Saadet Partisi, "Misyonerlere sesleniyoruz. O din artık geçerliliğini yitirdi, siz de hak din İslam'a gelin" dedi

Saadet'ten çağrı

Cami önlerine İncil konulmasına sert tepki gösteren Saadet Partisi, "Misyonerlere sesleniyoruz. O din artık geçerliliğini yitirdi, siz de hak din İslam'a gelin" dedi

29 Aralık 2016 Perşembe 21:27
Saadet'ten çağrı
banner404

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Bacak, Alanya'da merkezi bir camiye Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil bırakıldığını duyduklarını belirterek, "Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Şunu onlar da iyi biliyor ki, inandıkları dinin geçerliliği kalmamıştır. Allah size de hidayet versin, İslam’la tanıştırsın" dedi. İslam'ın son ve hak din olduğunu, Allah’ın koruması altında olduğunu söyleyen Mustafa Bacak, "Bu ülkeyi bozmak misyonerlere bir şey kazandırmaz. Alanya'daki idarecileri ve mülki amirleri göreve davet ediyoruz. Fitne noktası bellidir. Gereğini yapın. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı da Alanya Müftüsü Mustafa Topal'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ASAT İYİ HİZMET VERSİN'
Büyükşehir Yasası'ndan sonra vatandaşın kartlı sayaç için Alanya Adliyesi karşısındaki ASAT ana binasına gitmek zorunda kaldığını belirten Mustafa Bacak, "Merkezi bina şehrin dışında ve ulaşım konusunda sıkıntılı bir yerde. Bu sorunun bir an önce halledilmesini, ASAT’ın fatura ödeme noktalarında da bu hizmetin verilmesini, böylelikle vatandaşın bir sıkıntısının daha giderilmesini bekliyoruz" dedi. Geçen hafta açıklanan verilere göre vatandaşın 3'te 1'inin bankalara borçlu olduğunu belirten Bacak, "Rakam tam 27 milyon kişi. Toplam borç 1 trilyon 968 milyar TL. İşin kötüsü de bu sayının ve rakamın  da her geçen gün artması" diye konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
CamiİncilSaadet PartisiMisyonerler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'AKP turizmi umursamıyor'
'AKP turizmi umursamıyor'
Konaklı programı iptal
Konaklı programı iptal
Vatan Partisi yönetimi toplandı
Vatan Partisi yönetimi toplandı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals