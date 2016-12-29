Saadet'ten çağrı

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Bacak, Alanya'da merkezi bir camiye Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil bırakıldığını duyduklarını belirterek, "Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Şunu onlar da iyi biliyor ki, inandıkları dinin geçerliliği kalmamıştır. Allah size de hidayet versin, İslam’la tanıştırsın" dedi. İslam'ın son ve hak din olduğunu, Allah’ın koruması altında olduğunu söyleyen Mustafa Bacak, "Bu ülkeyi bozmak misyonerlere bir şey kazandırmaz. Alanya'daki idarecileri ve mülki amirleri göreve davet ediyoruz. Fitne noktası bellidir. Gereğini yapın. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı da Alanya Müftüsü Mustafa Topal'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ASAT İYİ HİZMET VERSİN'

Büyükşehir Yasası'ndan sonra vatandaşın kartlı sayaç için Alanya Adliyesi karşısındaki ASAT ana binasına gitmek zorunda kaldığını belirten Mustafa Bacak, "Merkezi bina şehrin dışında ve ulaşım konusunda sıkıntılı bir yerde. Bu sorunun bir an önce halledilmesini, ASAT’ın fatura ödeme noktalarında da bu hizmetin verilmesini, böylelikle vatandaşın bir sıkıntısının daha giderilmesini bekliyoruz" dedi. Geçen hafta açıklanan verilere göre vatandaşın 3'te 1'inin bankalara borçlu olduğunu belirten Bacak, "Rakam tam 27 milyon kişi. Toplam borç 1 trilyon 968 milyar TL. İşin kötüsü de bu sayının ve rakamın da her geçen gün artması" diye konuştu.

