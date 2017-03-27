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Rusya'ya pasaportsuz giriş yapılması için görüşmeler başlıyor

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile pasaportsuz seyahatin başlaması için müzakerelere yeniden başlayacağız" dedi

Rusya'ya pasaportsuz giriş yapılması için görüşmeler başlıyor

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile pasaportsuz seyahatin başlaması için müzakerelere yeniden başlayacağız" dedi

27 Mart 2017 Pazartesi 15:21
Rusya'ya pasaportsuz giriş yapılması için görüşmeler başlıyor
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Haber: Alper KUTAY

SEYAHAT etmeyi, yurtdışında yeni yerler keşfetmeyi sevenlerin en önemli sorunu, vize ve pasaport işlemleri. Aynı şekilde iş dünyası ve çalışanlar için de vize ve pasaport uygulamaları büyük önem teşkil ediyor.  Türkiye de ülkeler arası seyahati kolaylaştırmak için vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkeler arasına her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu bağlamda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ile pasaportsuz seyahat açıklaması geldi. Rusya ile uçak hadisesi olmadan önce iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz bir şekilde sadece kimlikle giriş-çıkış yapabilmeleri için epeyce görüştüklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Epey mesafe kat etmiştik. Şimdi ilişkilerimiz normalleştiğine göre bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en azından Rusya vatandaşlarının pasaportu bile olmadan gelebilmeleri için havalimanlarında kimliklerin okunabileceği cihazları kuruyoruz. Bu konudaki görüşmelerimizi yeniden başlatacağız" dedi. Antalya'da temaslarda bulunan ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu çeşitli kesimlerle görüşmeler yapan Rusya ile  Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek normalleştiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, liderler arasında iyi bir dostluk bulunduğunu, en son 10 Mart tarihinde  Moskova'da ortak kabine toplantısı yapıldığını anımsattı.

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Son Güncelleme: 27.03.2017 15:35
Anahtar Kelimeler:
SeyahatPasaportsuzBakan çavuşoğlu
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