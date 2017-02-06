Rusya Çavuşoğlu'nu bekliyor

Haber: Alper KUTAY

RUSYA ve Türkiye'nin ceza davaları ve suçluların iadesi konusunda işbirliği yapmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına ilişkin komite oturumunda konuşan Slutskiy şu ifadeleri kullandı: "Eski Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı olarak iyi tanıdığımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi bekliyoruz. Eğer Çavuşoğlu bir hafta sonra Moskova'ya gelirse, onu mutlaka komiteye getireceğim ve bu önemli dosya konusunda fikir alışverişi yapabileceğiz."

Slutskiy'in konuştuğu oturumun sonunda Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi, Türkiye ile imzalanan söz konusu anlaşmanın onaylanmasını tavsiye etti. Anlaşmanın Duma'da 17 Şubat'ta onaylanması planlanıyor.