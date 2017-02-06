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Rusya Çavuşoğlu'nu bekliyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edebileceğini açıkladı

Rusya Çavuşoğlu'nu bekliyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edebileceğini açıkladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:17
Rusya Çavuşoğlu'nu bekliyor
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Haber: Alper KUTAY

RUSYA ve Türkiye'nin ceza davaları ve suçluların iadesi konusunda işbirliği yapmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına ilişkin komite oturumunda konuşan Slutskiy şu ifadeleri kullandı: "Eski Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı olarak iyi tanıdığımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi bekliyoruz. Eğer Çavuşoğlu bir hafta sonra Moskova'ya gelirse, onu mutlaka komiteye getireceğim ve bu önemli dosya konusunda fikir alışverişi yapabileceğiz." 
Slutskiy'in konuştuğu oturumun sonunda Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi, Türkiye ile imzalanan söz konusu anlaşmanın onaylanmasını tavsiye etti. Anlaşmanın Duma'da 17 Şubat'ta onaylanması planlanıyor.

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Rusya ParlamentosuRusya ÇavuşoğluUluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid SlutskiyDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun
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