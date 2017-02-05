'Rejimi değiştirecekler'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı için Ankara Yenimahalle'de bulunan Nazım Hikmet Kongre Merkezi'ndeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla yaptığı toplantıya katılan Takavüt, anayasa değişikliği kanunuyla milletvekili sayının 550'den 600'e çıkarılacağını, Meclis'in sayısal olarak güçlendirildiğini söyledi. Milletvekili sayısının artırılmasının Türk milletine maliyetinin 187 milyon 950 bin TL olduğunu ifade eden Takavüt, "550 milletvekili kime yetmiyor da 600'e çıkarılıyor? Bu anayasa değişikliğinden sonra hiçbir vatandaş sorununu anlatmak için Meclis'e gitmez. Niye gitsin ki? Millet ile Meclis'in arası tamamen koparılıyor" dedi. Takavüt, iktidarın, yapılan düzenlemeyle bir rejim değişikliğine gidilmediğini söylediğini ancak kanun kabul edildiği takdirde rejimin değişeceğini savundu.