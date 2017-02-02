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Referandumda 'Evet' çıkacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Av. Esra Özkoç'u ve ekibini Alanya'da ağırladı

Referandumda 'Evet' çıkacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Av. Esra Özkoç'u ve ekibini Alanya'da ağırladı

02 Şubat 2017 Perşembe 21:51
Referandumda 'Evet' çıkacak
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"REFERANDUM Halk Süreci" kapsamında başladığı ilçe ziyaretlerine Alanya ile devam eden Özkoç'un ilçe ve mahalle teşkilatlarına Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığını söyleyen Aslan, "Sayın Özkoç'a gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Alanya halkının, 15 yıldır hizmetin ustası olan AKP'ye referandumda da teveccüh göstereceğine ve sandıktan 'Evet' çıkacağına inancımız tamdır" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiIlçe TeşkilatıReferandumKadın Kolları Başkanı Şükran AslanAntalya İl Kadın Kolları Başkanı Av. Esra Özkoç
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