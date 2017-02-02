Referandumda 'Evet' çıkacak

"REFERANDUM Halk Süreci" kapsamında başladığı ilçe ziyaretlerine Alanya ile devam eden Özkoç'un ilçe ve mahalle teşkilatlarına Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattığını söyleyen Aslan, "Sayın Özkoç'a gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Alanya halkının, 15 yıldır hizmetin ustası olan AKP'ye referandumda da teveccüh göstereceğine ve sandıktan 'Evet' çıkacağına inancımız tamdır" dedi.

