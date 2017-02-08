Referandum çağrısı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, ekibiyle birlikte toplantı yaptı. Nisan ayında anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için memleketinden kütüğünü Alanya'ya aldırmak isteyen üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Işık, "Alanya'da yurtta ikamet edenlerin, yurtta kaldıklarına dair yurt müdürlüğünden aldıkları ıslak imzalı belge ve okudukları üniversitede alacakları ıslak imzalı öğrenci belgesi ile Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekiyor. Alanya'da evde ikamet edenler, oturdukları eve ait kira sözleşmesi, muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi ya da kendi adına kayıtlı bir fatura ile yine Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat edecekler. Akrabasının evinde kalan öğrenciler ise evinde kaldığı yakını ile birlikte Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne başvuracaklar" dedi.