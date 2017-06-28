Ozan Arif'e ülkücü tepkisi

Haber: Alper KUTAY

YILLARDIR Ülkücü Hareket'in sembol isimlerinden biri olarak tanınan Ozan Arif'in 26 Haziran'da yazdığı şiirde isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ülkücülere hakaret ettiği iddiası Alanya'daki ülkücülerin sabrını taşırdı. Sosyal medya üzerinden Ozan Arif'i adeta topa tutan ülkücüler dava açmaya hazırlanırken, en sert tepkiyi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan verdi. Türkdoğan, "Ozan Arif denilen ağzı lağım çukuruna dönmüş çirkef, şerefsiz. Alman çocuk şarkılarının müziklerini çalıp, üstüne söz yazarak ülkücüleri sömürme devri bitti. Halk TV'de yerini bulmuşsun. Şerefsiz, nankör it" dedi. Meral Akşener'e yakın olduğu ileri sürülen Ozan Arif, geçen yıl Devlet Bahçeli'nin Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmasını da sert sözlerle eleştirmiş, "Yenikapılarda köpekleşemem, gider Erciyes'te bozkurt olurum" demişti.