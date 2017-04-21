Orta Amerika'dan '16 Nisan' mesajı

Haber: Alper KUTAY

DİPLOMATİK kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Guyana ve Ekvador'un dışişleri bakanları ve temsilcileri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'ndan alınan sonuçtan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuk bakanlar, referandumun demokratik ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi nedeniyle de Türkiye'yi kutladı. Konuk bakanlar ayrıca, SICA ve CELAC toplantıları kapsamında yaptıkları sunumlarda, Türkiye'deki referandum konusuna değindi. Öte yandan, SICA'nın açıklanan sonuç bildirgesinde, 16 Nisan'da yapılan referandumdan duyulan memnuniyet vurgulandı.