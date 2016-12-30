‘Önceliğimiz ülke çıkarları’

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Alanya'da, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'e de ziyarette bulundu. Ziyarette Dim'e çalışmaları hakkında bilgiler veren Çelik "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler de hem ülkemiz, hem de memleketimiz Alanya için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. Dim de Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

