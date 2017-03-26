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Notu düşük olana Gündoğdu mesajı

Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda yönetici olan lise öğrencilerinin notlarını takip eden Gündoğdu'nun, notu düşük olanlardan, notlarını düzeltene dek teşkilata uğramamasını istediği, böylece not ortalamasının kısa sürede en üst seviyelere çıktığı öğrenildi

Notu düşük olana Gündoğdu mesajı

Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda yönetici olan lise öğrencilerinin notlarını takip eden Gündoğdu'nun, notu düşük olanlardan, notlarını düzeltene dek teşkilata uğramamasını istediği, böylece not ortalamasının kısa sürede en üst seviyelere çıktığı öğrenildi

26 Mart 2017 Pazar 15:20
Notu düşük olana Gündoğdu mesajı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, yaklaşan sınav haftası öncesi Üniversite ve Lise Teşkilatı için mangal partisi düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ve ekibinin de katıldığı etkinlik, Ülkü Ocakları binasının terasında yapıldı. Program hakkında bir açıklama yapan Gündoğdu, "Eğitimli nesiller, güçlü Türkiye'nin mimarı olacaktır. Bütün genç bozkurtlara sınavlarında başarılar dilerim" dedi. Öte yandan, Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda yönetici olan lise öğrencilerinin notlarını takip eden Gündoğdu'nun, notu düşük olanlardan, notlarını düzeltene dek teşkilata uğramamasını istediği, bu sayede eğitim öğretim yılının ilk döneminden bugüne tüm Lise Teşkilatı'nın notlarının en üst seviyeye çıktığı, bu durumdan haberdar olan öğrenci velilerinin de Gündoğdu'yu ya bizzat ziyaret edip ya da telefonla arayıp teşekkür ettikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABİL GÜNDOĞDUÜlkü Ocakları Lise Teşkilatı
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