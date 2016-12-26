Muhtarlardan Türel'e kamp teşekkürü

ANTALYA'DA 5 yıldızlı otelde eşleri ile ağırlanan muhtarların talep ve önerileri alındı, hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar Buluşması'na Alanya'dan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney ve 102 mahallenin muhtarları eşleriyle birlikte katıldı. Muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler de anlatıldı. İki gün süren Muhtarlar Bilgi Merkezi (MUBİM) 3. Muhtarlar Buluşması’nda 909 mahalle muhtarı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları bir araya geldi. 2016 yılı değerlendirmesinin yapıldığı kampta, hizmet ve yatırımlara yön verecek çeşitli görüşmeler, seminerler, konferanslar ve paneller yer aldı.
ALANYALI BAKAN DA KATILDI
Başkan Türel, “Mesai arkadaşlarım” dediği ve Antalya’yı birlikte yönettiği muhtarlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulundu, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmacı olarak katıldı. 23-25 Aralık’ta Rixos Sungate Hotel’de gerçekleştirilen buluşmada, yatırımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili sunumlar yapıldı, ardından muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi muhtar eşlerini de unutmadı. Muhtarlar toplantı yaparken, muhtar eşleri de Antalya Şehir Tiyatroları’nın sergilediği tiyatro oyunu ile buluştu. Toplantı, büyükşehir ve ilçe belediyelerin yetki paylaşımı ve Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.
'GÜNEY BİZİMLE YAKINDAN İLGİLENDİ'
Alanya'da görev yapan 102 muhtarın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi'ne gitmeden sorunlarını ilgili birimlere internet, SMS ve faks yoluyla bildirmelerine olanak sağlayan MUBİM'in sorunları kısa sürede çözüme kavuşturduğunu söyleyen Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, "Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemle artık sorunlarını teknolojiyi kullanarak iletiyoruz. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sistemi kendi özel telefonundan yakından ve titizlikle takip ediyor" dedi. Muhtar Top ayrıca iki gün boyunca kendileriyle yakından ilgilenen Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e de teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in geleneksel hale getirdiği Muhtarlar Buluşması'nın üçüncüsüne katılan Alanyalı muhtarlar, kendileriyle yakından ilgilenen Türel ve Güney'e teşekkür ettiler
İlgili Galeriler