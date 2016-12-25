Muhtarlar zirvede buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Rixos Otel'de düzenlenen 3. Muhtarlar Zirvesi sona erdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmacı olarak davet edildiği zirveye Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile Alanya'nın 102 mahalle muhtarı da eşleriyle birlikte katıldı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DAKİ 700 muhtar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Muhtarlar Zirvesi’nde buluştu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konuşmacı olarak konuk olduğu buluşmaya Alanya'dan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney ile 102 mahalle muhtarı da katıldı. 3 yılda 1.5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Türel, sadece asfalta harcanan kaynağın 345 milyon TL olduğunu söyledi. Türel, İl Özel İdare döneminde köylerin altyapısına yıllık ortalama 5 milyon TL yatırım yapılırken, bu rakamı 64 misli artırarak yıllık 322 milyon TL'ye çıkardıklarını aktardı. Muhtarlara birlik beraberlik mesajı veren Başkan Türel, “Devletin ve milletin güçlenmesini sağlayacak her iş bir mücadele alanıdır. Her yatırım, projeler, görev ve çalışma bir vatan mücadelesidir. İşte bu görev anlayışıyla, hep beraber, omuz omuza çalışacağız. Hiçbir fitne ve fesada meydan vermeyeceğiz. Etle tırnak olacağız, kardeşlik ruhuyla kenetleneceğiz” dedi.

KATILIM YİNE ÜST SEVİYEDEYDİ

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’daki tüm muhtarları üçüncü kez kampa aldı. Antalya Muhtarlar Zirvesi’ne, Kaş’tan Gazipaşa’ya tüm mahallelerden yaklaşık 700 muhtar katıldı. Rixos Sungate Otel’de iki gün boyunca toplantıya katılan muhtarlar, belediye bürokratlarıyla değerlendirmelerde bulunarak projelerle ilgili fikir alışverişi yaptı, talep ve önerilerini iletti. Muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler de anlatıldı. Toplantı boyunca çeşitli sunumlar, seminerler ve paneller gerçekleştirildi. İki gün süren kampın kapanışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve aileleri katıldı. Belediye hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan toplantıda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üçüncüsü düzenlenen MUBİM toplantısının artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bu tür toplantıların hizmet değerlendirmeleri açısından önemine değindi.

'ANTALYA'NIN KREDİSİ ÇOK YÜKSEK'

Antalya’nın Ankara’daki kredisinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ankara’dan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Antalya’ya açık çeki var. Bu açık çeki bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü Antalya’nın çok hizmete ihtiyacı var ve yapıyoruz da” dedi. Antalya ve ilçelerine verdikleri vaatlerin hepsini gerçekleştirmekte olduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Hızlı tren projesini tamamlandık. 4 aşamalı bir şekilde yine Antalya’dan, Akseki’den, Seydişehir’den, Konya’dan Aksaray’a, Aksaray’dan Kapadokya’ya, Kapadokya’dan Kayseri’ye kadar dört bölümlük, dört ayrı ihale yapacağız. Alanya çevre yolu inşaatı başladı. Gazipaşa-Mersin Anamur arasında viyadük ve tünelleri olan yolun ihalesine de çıktık" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise muhtarların demokrasinin hücreleri olduğunu, milli irade ve demokrasinin muhtarlarla başladığını ifade ederek, “Geçmişte demokrasi ve milli irade önemli olmadığı için muhtarlık müessesesi de çok fazla önemli görünmüyordu. Bugün muhtarlarımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanıyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı halkın temsilcilerini davet ediyor onlarla konuşuyor dertleşiyor" diye konuştu.