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'Muhtar oyunu belli etmemeli'

Muhtarların Anayasa Referandumu öncesi 'Evet' veya 'Hayır' oyu vereceğini açıklamasını doğru bulmayan Takavüt, "Çünkü onlar halkı temsil ediyor" dedi.

'Muhtar oyunu belli etmemeli'

Muhtarların Anayasa Referandumu öncesi 'Evet' veya 'Hayır' oyu vereceğini açıklamasını doğru bulmayan Takavüt, "Çünkü onlar halkı temsil ediyor" dedi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:31
'Muhtar oyunu belli etmemeli'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısından sonra konuşan İlçe Başkanı Ali Takavüt, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi sahaya indiklerini ve çalışmalara başladıklarını bildirdi. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek referandum sürecine ilişkin startı verdiklerini söyleyen Takavüt, "CHP şu anda tüm kademeleriyle sahaya indi, çalışıyor. Salı günü Kestel Mahallesi'ndeydik. Saha çalışmalarımızda şu gözlemledik. Alanya'da sandıktan rekor seviyede 'Hayır' oyu çıkacak. Sandıktan çıkacak her türlü sonuca saygılıyız ama Alanya'nın duyarlı vatandaşları, ülkenin geleceğinin oylanmasının yapılacağı referandumda 'Hayır' oyu verecektir. Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Bu bir siyasi parti, milletvekili, muhtarlık veya belediye seçimi değildir. Bu, ülkenin geleceğinin oylanması seçimidir" dedi.
'TURİZMCİ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR'
Turizm sezonunun yaklaştığını ama turizmci ile esnafın önünü göremediğini söyleyen Takavüt, "Otelcilerin kredilerini ödeyemez durumda. Sosyal güvenlik primlerinin acilen ötelenmesi ve yeniden yapılandırılması şart. Mevcut kredilerin faizleri de silinmelidir. Yollar, köprüler, bölünmüş yollar, hastaneler, limanlar yapmak bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaz. Muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için fabrikalar kurmak, üretken bir toplum haline gelmek lazım" diye konuştu. Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin yıldönümü olan 18 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) CHP Kumluca İlçe Teşkilatı'nın bir etkinliği olacağını ifade eden Takavüt, "Kübalı bir gencin Atatürk'ten esinlenerek yazdığı tiyatro oyunu sahnelenecek. Tüm vatandaşları 'Alfonso'nun Atatürk'ü adlı oyunu izlemeye bekliyoruz" dedi.
'MUHTARLAR TARAFSIZ OLMALI'
AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun Alanya'dan büyük oranda 'Evet' bekledikleri yönündeki sözlerini de değerlendiren CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Rakam olarak tahminde bulunmak çok zor. Çünkü oy sandıktan çıkacak ama görünen şu ki, Alanya'da çok büyük farkla 'Hayır' çıkacak" diye konuştu. Bazı kırsal mahalle muhtarlarının "Referandumda 'Evet' diyeceğiz" açıklaması da anımsatılan Takavüt, "Muhtarlarla biz de görüşüyoruz, sohbetlerimiz oluyor ama henüz açık olarak 'Evet' diyen olmadı. Elbette herkesin bir fikri var. Muhtarlar görev yaptıkları mahallelerde tüm vatandaşları temsil ediyor. Ama sporcuların, sanatçıların ve muhtarların 'Evet' veya 'Hayır' beyanında bulunmalarını çok doğru bulmuyorum. Çünkü temsil ettikleri mahallelerde AKP'li, CHP'li ve MHP'li de var. Bu tür beyanlar yanlış. Bize de 'Hayır diyeceğiz' diyen muhtarlar var ama biz bunları gelip bir televizyon ekranında veya basın önünde paylaşmıyoruz" açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
CHPMustafa HarputluAdem Murat YücelHüseyin Güney
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