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MHP'li Gündoğdu'dan o yorumlara cevap

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, MHP'den ihraç edilen isimlerle alakalı sosyal medyada yapılan yorumlar yanıt verdi

MHP'li Gündoğdu'dan o yorumlara cevap

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, MHP'den ihraç edilen isimlerle alakalı sosyal medyada yapılan yorumlar yanıt verdi

02 Temmuz 2017 Pazar 20:48
MHP'li Gündoğdu'dan o yorumlara cevap
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Haber: Alper KUTAY

GÜNDOĞDU açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "5 bin yıllık Türk geleneği ile yoğrulan 1400 yıllık İslam mirasını omuzlarında taşıyan, Allah davası memleket sevdası için canınını seve seve verip idam sehpalarına başı dik çıkan, yıllarca gençliğini hücrelerde solduranların emaneti ve şanlı mirası bugün bizim ellerimizdedir. Allah'ın izniyle canımız pahasına koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın Heveslenenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız!

Milliyetçi Ülkücü Hareket'in tarihini bilmeyenler ihtilallerden, hücrelerden ve siyasi operasyonlardan nasıl alnının akıyla çıktığını bilmeyenler, tek kalsak da hak bildiğimizi söylemekten çekinmediğimizi anlamayanlar, Milliyetçi Ülkücü Hareket'i sadece bir siyasi organizasyon olarak görenlere hatırlatmamız o dur ki; Ülkücü Hareket'in bir eli doğuda bir eli batıda kutlu bir cepheyi tutmaktadır. Son dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel değerlerini dinamitlemek isteyen adi FETÖ terör örgütünün siyasi operasyonuyla  karşı karşıya kalmış Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri ve O'na inanan dava arkadaşlarımız, onurlu ve haklı bir mücadele vermiştir. Buna karşın FETÖ örgütünün bilerek veya bilmeyerek trenine binmiş herkese ilk ve son uyarımızdır!
Herkes aklını başına almalıdır, klavye önünde sosyal medyadan işkembeden sallayarak hadsizlik etmemelidir! Milliyetçi Ülkücü Hareket'in temsil makamından biri olan Ülkü Ocakları; Lider, Teşkilat ve Doktrin çizgisinde canı pahasına bedeli ne olursa olsun mücadelesini sürdürecektir. Ülkü Ocakları'nın kapısından içeri girmeyenler Ülkücü Hareket adına konuşmasınlar!
Niyeti kötü olan Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yaralamaya çalışan, mücadelesini akamete uğratmaya çalışan herkesle her platformda mücadele vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kahrolsun şer odakları yaşasın Ülkü Ocakları!"

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Son Güncelleme: 02.07.2017 21:02
Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil GündoğduMHPSosyal Medya
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