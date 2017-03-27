MHP referandum için sahada

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Antalya'nın farklı ilçelerindeki kongrelere birlikte katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bugün Alanya'da seçim çalışması yaptı. Sabah saatlerinde Alanya'da hasta ziyaretleri yapan Aksoy, daha sonra MHP İlçe Teşkilatı'na geçti. Burada Türkdoğan tarafından karşılanan Aksoy, parti bürosundaki vatandaşlarla istişare yaptıktan sonra Alanya Toptancı Hali'ne geçerek esnafla buluştu. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu'nda Alanya'dan güçlü bir 'Evet' beklediklerinin altını çizen Aksoy, "Alanya, her zaman devletin yanında olmuştur. Bu nedenle 16 Nisan'da da devletin yanında olacağına ve mührü 'Evet'e vuracağına inancımız tamdır. Bizler de dün olduğu gibi bugün de Hakk'ın yolunda, milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı 16 Nisan sabahına kadar sürdüreceğiz" dedi.