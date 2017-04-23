MHP'li Türkdoğan'dan açıklama

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 97. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin var oluş mücadelesini kazanmasının ifadesi olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan, büyük Türk milletinin dağılma yerine kucaklaşmayı, farklılaşma yerine bütünleşmeyi, ayrılma yerine bütünleşmeyi tercih ettiği gündür. 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız, medeni ve bir ve bütün olarak yaşama iradesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milleti, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir’ demiştir. Bugün bizlere düşen görev, teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Milli iradeyi memleketin dâhilinde hâkim kılmak birinci meclisin temel ülküsüydü. Bu ülküye yönelik son örneğini 15 Temmuz’da yaşadığımız, dâhili ve harici bedbahtlar tarafından yönlendirilen saldırılar yine milletin azim ve kararlılığıyla def edilmiştir. Milli iradeyi hâkim kılacağız, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkacağız."