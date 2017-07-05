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MHP'li Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin,"Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, aynı genetik müdahaleyle MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Genel Başkanımız Bahçeli ve inanmış ülkücü kadrolarımız tarafından bozuldu. Atatürk'ün çizgisinden çıkanlar dün komünistlerle bugün bölücülerle kol kola yürüdüğü için, bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir. Atatürk'ün misyonunu taşıyan koltukta ise Bahçeli oturmaktadır" dedi.

MHP'li Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin,"Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, aynı genetik müdahaleyle MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Genel Başkanımız Bahçeli ve inanmış ülkücü kadrolarımız tarafından bozuldu. Atatürk'ün çizgisinden çıkanlar dün komünistlerle bugün bölücülerle kol kola yürüdüğü için, bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir. Atatürk'ün misyonunu taşıyan koltukta ise Bahçeli oturmaktadır" dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
MHP'li Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığındaki 20'nci yılı  dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.  MHP'nin, milli bir perspektiften politikalar üreterek, Türk milletine  hizmet etmek ve "güçlü devlet, mutlu millet" hedefine ulaşmak amacıyla  kurulduğunu anlatan Çetin, ülkücülerin fikir ve heyecan kaynağının, Türk  milletini tarih boyu yaşatan Oğuz Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Ertuğrul Gazi'den  Mustafa Kemal'e, Yusuf Has Hacib'ten Ziya Gökalp'e, Alparslan Türkeş'ten  Bahçeli'ye aktarılan milli ruh olduğunu belirtti.  Milliyetçilerin ve ülkücülerin siyasi organizasyonunun MHP, onun  liderinin de Bahçeli olduğuna dikkati çeken Çetin, 6 Temmuz'da MHP Genel  Başkanlığında 20'nci yılına girecek Bahçeli'nin, Başbuğ Alparslan Türkeş'ten  devraldığı bayrağı aynı heyecanla, inançla ve akılla, milliyetçi çizgisinden  zerre taviz vermeden taşımaya devam ettiğini vurguladı.
Bahçelin'nin liderliğindeki MHP'nin, yıllardır Türkiye'nin en hayati  meselelerinde tıkanıklığa ve krizlere fırsat vermeyerek, çözümler üreterek Türk  milletine hizmet ettiğini hatırlatan Çetin, Bahçeli'nin ilkeli siyaset  anlayışının, Türk siyasetine gerçek anlamda seviye getirdiğini, siyasetçiyi rant  peşinde koşan orta oyuncusu, partileri ise sözlerine güvenilmez kurumlar olmaktan  çıkaran bir örneği yaşattığını bildirdi.

  'ATATÜRK'ÜN MİSYONUNU TAŞIYAN KOLTUKTA BAHÇELİ OTURUYOR'

 Çetin, MHP'nin, modern çağın kurucu ideolojisi milliyetçiliği, Türkiye  Cumhuriyeti'nin temeli yapan Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığını anımsatarak,  şöyle devam etti: "Onun çizgisinden çıkanlar dün komünistlerle bugün bölücülerle kol  kola yürüdüğü için, bugün Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir. Atatürk'ün  misyonunu taşıyan koltukta ise Bahçeli oturmaktadır. Onun kurduğu devleti ebed  müddet yaşatmak için liderlerinin emrindeki Ülkücüler görev başındadır."

  TEZGAH AMACINA ULAŞMADI 

Çetin, MHP ve liderinin temsil ettiği siyasi çizgi ve misyonun,  Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin sürdürülmesini esas aldığına işaret ederek, şu  değerlendirmelerde bulundu: "Milli sınırlarımızı taciz etmeye başlayan Irak ve Suriye'deki harita  değişikliği çalışmalarının Türk milletine karşı başlattığı örtülü savaştan MHP de  nasibini almaktadır. Türk askerinin başına çuval geçiren, ordumuza Ergenekon  kumpasını kuran, 15 Temmuz'da askerle polisi, devletle milleti karşı karşıya  getirmeye kalkışan emperyalizm ve tasmalı köpeklerinin MHP'deki kalkışma  denemeleri savuşturulmuştur.  Türkiye'nin milli bir kurumu olan MHP, kurulacak CHP-HDP hükümetinde  başbakanlık gibi siyasi rüşvetle, kaset rezilliğindeki gibi şantajla çizgisinden  çıkarılamayınca, zorla ele geçirilerek Türkiye'ye karşı bir operasyon partisine  dönüştürülmek istenmiştir. Yeni CHP'yi yaratarak sokağa dökenler, aynı genetik  müdahaleyle MHP'yi dönüştürmeyi de denediler. Devlete ve millete savaş açan  merkezlerin MHP üzerindeki oyunları, Genel Başkanımız Bahçeli ve inanmış ülkücü  kadrolarımız tarafından bozuldu.

Şekil olarak içinden çıktığı topluma benzemekle birlikte genetiği  değiştirilerek sahiplerine hizmet eden mankurtlara dönüştürülen zavallılar  üzerinden kurulan tezgah, Bahçeli'nin feraseti sayesinde amacına ulaşamadı.  Okyanus ötesinden zembereği kurulanların hangi yolun yolcusu oldukları,  milletimiz ve camiamız tarafından bugün daha görünür hale gelmiştir."

'TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR'

 Ülkücülerin misyonunu ve yaptıklarını kavrayamayanların, MHP'nin  biteceği günün hayallerini kurduğunu belirten Çetin, "Bugün, MHP'nin bitmesi bir  tarafa, bütün partiler MHP gibi olmaya, liderleri bozkurt yaparak ülkücü gibi  davranmaya çabalamaktadır. Halbuki bütün taklitlerin aslını yaşattığı bir  hakikattir. Bir eliyle bozkurt yapanın peşine düşenler, öbür elin bölücüyü  kavradığını gizleyemeyecektir." ifadesini kullandı. Çetin, MHP'nin, Alparslan Türkeş'ten Bahçeli'ye intikal eden misyonunu  ifa etmeye ve bildiği yolda yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları  kaydetti:"Yeni bir emperyalist dalganın sınırlarımızı tehdit ettiği bugünlerde,  Türkiye'nin her zamankinden daha fazla MHP'ye ve Ülkücülere ihtiyacı vardır.  Ülkücülerin ise hiç olmadığı kadar birbirlerine, liderlerine ve teşkilatlarına  sarılmaları ve güvenmeleri mecburiyettir. Milli ruh ve dayanışmanın, devletle  milleti kucaklaştıracak milli mayanın beşiği milliyetçi ülkücü hareketi zinde  tuttuğumuz müddetçe Türkiyemiz de selamette olacaktır."

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